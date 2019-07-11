نقيب المرشدين السياحيين يطالب شركات السياحة الالتزام بالأجر اليومى

كتبت آية دعبس

طالب حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، شركات السياحة، الالتزام بالقرار الوزارى، رقم 465 لسنة 2017، بشأن الأجر اليومى للمرشد السياحى، حيث تأخرت الشركات فى تطبيقه، مما جعل المرشدين السياحيين يتحملون أعباء إضافية، لاجتياز المرحلة الصعبة الماضية.

وأكد النحلة، على ضرورة اتحاد جميع المرشدين، للوقف معا لتطبيق القرار الوزارى، مشيرا إلى أن النقابة بدأت فى العد التنازلى والعمل لإنهاء هذا الملف، باعتباره أحد حقوق أعضائها، مطالبا شركات السياحة بالتعاون، حتى لا تضطر النقابة للتصعيد، ضد أيا منهم، وان يكون هناك تعاون حقيقي علي قدر المسئولية من الجميع.

وأضاف نقيب المرشدين السياحيين،: لن نتنازل عن حقوقنا أكثر من ذلك، في ظل ارتفاع اسعار كل مكونات العملية السياحية، ورفض تعديل أجر المرشد بما يتماشى مع الواقع.

كان وزير السياحة قد أصدر قراراً باستبدال نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون المرشدين السياحيين رقم 121 لسنة 1983، الصادر بالقرار رقم 29 لسنة 1984، والمستبدلة بالقرار رقم 209 لسنة 2011، والذي نصت المادة 13 منه على أن تحدد أتعاب المرشد السياحى بـ700 جنيه عن العمل يوما كاملا بمعدل 8 ساعات، و400 جنيه عن العمل نصف يوم، لمدة 4 ساعات.