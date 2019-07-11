ندوة لطلاب المدارس داخل حديقة عفلة بالقناطر للتوعية بالحفاظ على المياه

كتبت أسماء نصار

نظمت الادارة المركزية للتوعية والإرشاد المائي، بالتعاون مع مكتبة الهلال الاحمر والادارة العامة لري قناطر الدلتا، ندوة لرواد المكتبة من طلبة المدارس ضمن الأنشطة الصيفية بداخل المكتبة المتواجدة بحديقة عفلة، بهدف توعية الطلاب بالحفاظ على مياه النيل وعدم الهدر والاسراف واتباع السلوكيات السليمة نحو نهر النيل العظيم ، علاوة على التعرف على جغرافية نهر النيل ودول الحوض.

وتناولت الندوة التعريف باستراتيجية الحفاظ على موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية والصناعة اعتمادا على نهر النيل بصفة أساسية إضافة إلى توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة و مستدامة من خلال الاستغلال الأمثل وتعظيم الإستفادة من وحدة المياه للوفاء بمتطلبات التنمية لتلبية حاجة الأجيال الحالية والمستقبلية

كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملي من خلال ترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان .