ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة سكنية فى المقطم

كتب سليم على

أمرت نيابة المقطم والخليفة، بندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب في شقة سكنية، وإعداد تقرير عن ظروف الواقعة وملابساتها، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية بعقار فى المقطم ، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وأنقذ رجال الإطفاء 5 اشخاص من الحريق بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى المقطم، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.