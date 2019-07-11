سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 03:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.. خلال أيام

الخميس، 11 يوليه 2019 01:43 م
موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.. خلال أيام طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة، 2019 ستكون خلال أيام قليلة

وأضافت المصادر أن الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة وستكون النتيجة جاهزة خلال أيام وتعتمد على الفور.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 فى مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم فيه الكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019 من أسماء للأوائل وإعدادهم ونسب النجاح والمخالفات التى وقعت أثناء الامتحانات وجميع التفاصيل.


التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2019

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة تنفى تسريب نتيجة الثانوية العامة قبل اعتمادها رسميا من قبِل الوزارة

الخميس، 11 يوليه 2019 12:55 م

نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة: 33 طالبا بقائمة أوائل الثانوية العامة.. ويؤكد:حصر المتفوقين بالكنترولات قريبا.. عبد الحكم: اختيارهم يتم وفق ضوابط محددة تحمل الشفافية.. ومن الصعب حصول طلاب على نسبة نجاح 100%

الخميس، 11 يوليه 2019 07:00 ص

للطلبة.. 5 معلومات عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2019

الخميس، 11 يوليه 2019 03:36 ص

بدأ العد التنازلى لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2019.. الكنترولات تنتهى من أعمال التصحيح والتقدير وأعمال المراجعة مستمرة.. ومصادر تؤكد : النتيجة تُراجع أكثر من مرة لضمان حصول كل طالب على حقه

الخميس، 11 يوليه 2019 12:00 ص

التعليم: نتيجة طلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين ستعلن مع الثانوية العامة

الأربعاء، 10 يوليه 2019 02:54 م

شاهد فى دقيقة..10 أرقام لطالب الثانوية العامة بعد انتهاء الامتحانات

الأربعاء، 10 يوليه 2019 12:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

موجز1.. الرئيس السيسى يلبى دعوة شاب بحضور حفل زفافه ويشهد على العقد

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

رئيس البنك الأهلى: 600 مليار دولار خسائر الجرائم الإلكترونية حول العالم فى 2017

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

تقارير: أستون فيلا يحصل على موافقة قاسم باشا لضم تريزيجيه

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

المستشار أحمد سعيد: نتعاون محليا ودوليا لمكافحة الجريمة الإلكترونية والاتجار بالبشر

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة