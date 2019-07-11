موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة 2019.. خلال أيام

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن موعد إعلان وظهور نتيجة الثانوية العامة، 2019 ستكون خلال أيام قليلة.

وأضافت المصادر أن الكنترولات انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة وستكون النتيجة جاهزة خلال أيام وتعتمد على الفور.

وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2019 فى مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، يتم فيه الكشف عن تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2019 من أسماء للأوائل وإعدادهم ونسب النجاح والمخالفات التى وقعت أثناء الامتحانات وجميع التفاصيل.