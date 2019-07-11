موسكو تعلن مشاركة معدات عسكرية روسية في مناورات بفنزويلا

موسكو أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، مشاركة آليات عسكرية روسية في المناورات العسكرية الفنزويلية، والتي من المقرر إجراؤها في 24 من الشهر الجاري.

وقال ريابكوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس - إن "فنزويلا ستستخدم خلال المناورات العسكرية التي ستجريها خلال الشهر الجاري الأسلحة والمعدات روسية الصنع".. مؤكدا جاهزية الجيش الفنزويلي بالقيام بهذه المناورات بالمعدات والأسلحة الروسية.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، قد قال في وقت سابق، إن موسكو ستواصل تعزيز قدرات الجيش الفنزويلي ودعمه، بما يخدم علاقات التحالف مع كاراكاس.. وأوضح أن التعاون العسكري بين روسيا وفنزويلا يندرج في إطار اتفاقيات تنص على التزام الجانب الروسي بصيانة المعدات العسكرية وتدريب المختصين الفنزويليين.