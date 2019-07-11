موسكو تدعو واشنطن إلى حوار مباشر حول "الاستقرار الإستراتيجي"

موسكو أ ش أ

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الولايات المتحدة إلى إجراء حوار مباشر بين الخبراء العسكريين حول مسألة "الاستقرار الاستراتيجي" للتوصل إلى فهم أعمق لنوايا كل طرف.

وقال ريابكوف - في البرلمان الروسي اليوم الخميس - إن بعض العسكريين الأمريكين رفيعي المستوى يسمحون لأنفسهم بنقاش مسألة رد افتراضي من جانب الولايات المتحدة على احتمال استخدام روسيا لضربة نووية محدودة للأراضي الأمريكية باستخدام وسائل ذات طاقة منخفضة.

وأضاف : "يبقى فقط أن نخمن من أين استمد العسكريون الأمريكيون هذه الأفكار، ولماذا يطرحون سيناريوهات غير واقعية تماما لا علاقة لها بالعقيدة العسكرية لروسيا".

وقال: "من الضروري لخبرائنا، وقبل كل شيء العسكريين، أن يشاركوا عن كثب في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعقيدة العسكرية لكل طرف، ومن الضروري أيضا فهم الآراء والنوايا الحقيقية لكل طرف".