منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف دور الوحدات الصحية فى تقديم الخدمات

كتب وليد عبد السلام

كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى بورسعيد مطلع يوليو الجارى عن دور وحدات الرعاية الأولية فى أداء خدمات المنظومة للمنتفعين مؤكدة أنها تتولى عن طريق طاقم طبى أو أكثر من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر فى النطاق الجغرافى للوحدة .

وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه يمكن للوحدا ت تقديم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائى على أن تتحمل الدولة تكلفة الخدمات .

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تتولى تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والاحالة الى مستوى أعلى من خلال مراكز الرعاية الأولية وطب الأسرة على أن تكون حائزة على الاعتماد وتكون متعاقدة مع الهيئة ويجوز أن يتوفر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات.