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منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف دور الوحدات الصحية فى تقديم الخدمات

الخميس، 11 يوليه 2019 01:50 م
منظومة التأمين الصحى الشامل تكشف دور الوحدات الصحية فى تقديم الخدمات منظومة التأمين الصحى - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى تم تدشينها فى بورسعيد مطلع يوليو الجارى عن دور وحدات الرعاية الأولية فى أداء خدمات المنظومة للمنتفعين مؤكدة أنها تتولى عن طريق طاقم طبى أو أكثر من الأطباء ومعاونيهم رعاية عدد من الأسر فى النطاق الجغرافى للوحدة .
 
وقالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أنه يمكن للوحدا ت تقديم الخدمات التخصصية فى حالة توافر الأطباء المتخصصين كما تتولى تقديم خدمات الطب الوقائى على أن تتحمل الدولة تكلفة الخدمات .
 
 
وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تتولى تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية والطوارئ والاحالة الى مستوى أعلى من خلال مراكز الرعاية الأولية وطب الأسرة على أن تكون حائزة على الاعتماد وتكون متعاقدة مع الهيئة ويجوز أن يتوفر بالمركز دار للولادة طبقا للمواصفات.
 
 

وأشارت إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة.

 

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديد

 
 

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منظومة التأمين الصحى

الوحدات الصحية

التامين الصحى الجديد

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