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ملكة جمال العراق تطالب ترامب بالتدخل لمنع إسقاط جنسيتها بسبب دعمها لإسرائيل

الخميس، 11 يوليه 2019 07:09 م
ملكة جمال العراق تطالب ترامب بالتدخل لمنع إسقاط جنسيتها بسبب دعمها لإسرائيل سارة عيدان
كتب محمد تهامى زكى

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أكدت سارة عيدان، ملكة جمال العراق السابقة، أن حكومة بلادها تعمل على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها لإسرائيل فى مجلس حقوق الإنسان، ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة وإسرائيل للتدخل لمنع إسقاط الجنسية العراقية عنها.

ملكة جمال العراق سارة عيدان
ملكة جمال العراق سارة عيدان

 

وكتبت ملكة جمال العراق عام 2017، فى سلسلة تغريدات عبر حسابها على تويتر: "قبل أسبوعين، استنكرت الحكومة العراقية تصريحاتى فى الأمم المتحدة، على أساس أننى لا أملك حق حرية التحدث عن إسرائيل، الآن يحاولون إسقاط جنسيتى، هذا غير إنسانى، أنا عاجزة عن التعبير".

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وتابعت عيدان التى تحمل الجنسية الأمريكية أيضا: "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق، إن حرية التعبير هى أساس الديمقراطية ويجب حمايتها.. يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقى ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

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ودعت عيدان، الأمم المتحدة والرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إلى التحقيق فى الأمر ووضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية.

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تغريدات ملكة جمال العراق السابقة، جعلت الكثير يتعاطف معها، لكن كان أهم من ساندها يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى غرد لها، قائلا: "نحبك فى إسرائيل، لديك الكثير من المعجبين بك فى إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم"، مضيفا: "أنت لست محبوبة فقط فى العالم اليهودى والمسيحى فقط، وإنما فى العالم الإسلامى وفى دول الخليج إلا قطر".

ابن نتنياهو يدعم سارة عيدان
ابن نتنياهو يدعم سارة عيدان

 

ووفقا لـCNN، ناشدت منظمة "يو إن ووتش" الأمريكية، رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولى سيك، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانونى ردا على شهادتها فى الأمم المتحدة.

سارة عيدان
سارة عيدان

وأثارت سارة عيدان، جدلًا كبيرًا فى العراق، على خلفية دعمها لإسرائيل، والدعوة إلى تطبيع العلاقات معها، ووصفت حركة حماس الفلسطينية بالإرهابية، وتلقت تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها بملكة جمال إسرائيل.

ملكة جمال العراق
ملكة جمال العراق
 
 
سارة عيدان
سارة عيدان

 

 


سارة عيدان

ساره عيدان

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نتنياهو

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