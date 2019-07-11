مقتل شاب على يد سائق لخلافات أسرية بينهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

انهى سائق بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم، حياة عامل، بتسديد عدة طعنات له، لخلافات أسرية بينهما ولاذا بالفرار، وتم إخطار نيابة الإبراهيمية بالواقعة، للتحقيق برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول" ياسر "وشهرته الباز، عامل، مقيم عزبة شاهين، للمستشفي العام بالإبراهيمية،جثة هامدة، وتبين من التحريات قيام" محمد ص م" 26 سنة سائق مقيم عزبة شاهين، دائرة المركز، بإرتكاب الواقعة، وقام بطعنه بسلاح أبيض مطواة بأنحاء الجسد حتى فارق الحياة بسبب خلافات أسرية، حيث توجد بينها علاقة نسب، ولاذا المتهم بالفرار، ويكثف ضباط مباحث الإبراهيمية جهودهم لضبطه وعرضه على النيابة العامة.