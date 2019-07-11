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مصرع 6 مواطنين أجانب جراء الطقس السيء فى اليونان

الخميس، 11 يوليه 2019 04:00 ص
مصرع 6 مواطنين أجانب جراء الطقس السيء فى اليونان عاصفة رياح-صورة ارشيفية
رويترز

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ذكرت السلطات اليونانية، أن ستة مواطنين أجانب، لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بعدما اجتاحت رياح تصل إلى حد العاصفة وأمطار وعواصف ثلجية شمال اليونان في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

 

وقالت الشرطة اليونانية، إن مسنين من جمهورية التشيك لقيا مصرعهما عندما دمرت رياح قوية منزلا متنقلا بشبه جزيرة هالكيديكي السياحية الشهيرة بشمال البلاد.

 

وفي مكان آخر بالمنطقة نفسها، لقت امرأة وطفل عمره ثماني سنوات مصرعهما، وكلاهما من رومانيا، بعد أن انهار سقف فوق مطعم في نيا بلاجيا. ولقي رجل وشاب، وكلاهما من روسيا، حتفهما جراء سقوط شجرة بالقرب من فندق في منطقة بوتديا.

 

وقال مركز طبي إنه عالج 60 إلى 70 شخصا من كسور في الأغلب.

 


اليونان

رياح

رومانيا

امطار

عواصف

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