مصرع وإصابة 78 شخصا جراء تصادم قطارين فى باكستان

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لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم فيما أصيب 67 آخرون إثر اصطدام قطار ركاب اليوم الخميس بآخر للشحن بالقرب من مدينة "رحيم يار خان" الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحادث وقع عندما كان قطار الركاب متوجها من مدينة "كويتا" إلى "لاهور" حيث خرجت ثلاث إلى أربع عربات عن مسارها واصطدمت بقطار شحن متوقف في محطة قطارات بمنطقة "صادق آباد تهسيل" في إقليم "البنجاب"، مشيرة إلى أن محرك قطار الركاب تدمر بالكامل.

وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين ومن بينهم 11 طفلا إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عملها في موقع الحادث من أجل انتشال الضحايا.

من جانبهم، أعرب مسئولون باكستانيون عن مخاوفهم من ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الحادث.