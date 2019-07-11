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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى فى أسيوط

الخميس، 11 يوليه 2019 11:53 م
مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى فى أسيوط جثة - ارشيفية
أسيوط هيثم البدري

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لقى شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة ملاكي أمام كوبري رعرع بدائرة قسم أول أسيوط.

كان  العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط  قد تلقي إخطارا من المقدم محمد عطية رئيس مباحث قسم أول أسيوط  يفيد  بوصول بلاغ من الأهالى بمصرع شخص صدمته سيارة امام كوبري رعرع دائرة القسم.

وبالانتقال والإسعاف تبين مصرع " نصر .ت .ا " 56 سنة موظف بديوان عام محافظة أسيوط بعد أن صدمته سيارة ملاكي وتم التحفظ علي السيارة ومالكها ونقل الجثة الي مشرحة مستشفي الايمان العام.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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