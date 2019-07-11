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مسؤولان أمريكيان يكشفان تفاصيل فشل قوارب إيرانية باحتجاز سفينة نفط بريطانية بالخليج

الخميس، 11 يوليه 2019 08:00 ص
مسؤولان أمريكيان يكشفان تفاصيل فشل قوارب إيرانية باحتجاز سفينة نفط بريطانية بالخليج سفينة نفط-صورة ارشيفية
وكالات الأنباء

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كشف مسؤولان أمريكيان لشبكة (سى غن إن) العالمية، عن محاولة 5 قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني،أمس الأربعاء، احتجاز سفينة نفط بريطانية كانت بصدد عبور مضيق هرمز في الخليج.

 

وأوضح المسؤولان المطلعان بصورة مباشرة على ما جرى أن ناقلة النفط البريطانية، "بريتيش هيريتاج" كانت في طريقها للخروج من الخليج قبل أن تقترب منها القوارب الإيرانية وتأمرها بتغيير مسارها والدخول إلى المياه الإقليمية الإيرانية.

 

وأضاف المسؤولان أن البارجة "HMS Montrose" التابعة للقوات البحرية الملكية البريطانية كانت ترافق ناقلة النفط من الخلف، وقامت بتوجيه أسلحتها المثبتة على سطحها صوب الإيرانيين ووجهت لهم تحذيرا شفهيا للتراجع، وبالفعل تراجعت القوارب الإيرانية.

 

وذكر المسؤولان أن البارجة البريطانية مجهزة بأسلحة رشاشة من عيار 33 ميليمترا مخصصة ومصممة بالتحديد لإبعاد القوارب الصغيرة، لافتين إلى أن البارجة البريطانية كانت في دورية معتادة لتوفير الحماية البحرية في الخليج.

 

وأشار المسؤولان إلى أن طائرة دون طيار أمريكية كانت تحلق فوق الموقع وقامت بتصوير ما جرى.


ايران

بريطانيا

سفينة نفط

الخليج

امريكا

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