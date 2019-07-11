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مراكز استقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

الخميس، 11 يوليه 2019 02:20 م
مراكز استقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وحدات ومراكز استقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد
كتب وليد عبد السلام

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ينشر اليوم السابع المراكز والوحدات الصحية التى تقوم بتقديم الخدمات الصحية لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد .

وتضم محافظة بورسعيد 20 وحدة صحية تقوم باستقبال المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة للحصول على الخدمات الطبية على ان يتم احالتهم الى 7 مستشفيات حال الاحتياج لذلك .

وتشمل الوحدات والمراكز كل من مصطفى كامل وبنك الاسكان والقابوطى وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان ووحدة 5000 وفاطمة الزهراء والمناخ 1 والمناخ 2 والكويت والعرب 1 والعرب 2  والحرفيين وبورفؤاد ثان وبحر البقر القديمة وبحر البقر الجديدة وان خلف والجرابعة .

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، هدفها تحقيق تغطية صحية شاملة لكل المصريين، وتؤمن علاجك وعلاج أسرتك من عمليات ورعاية وأدوية، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة مع ضمان التوزيع العادل والمساواة بين المواطنين، كما تهدف إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، وتضمن الكفاءة والاستمرارية فى المنظومة الجديدة.

 

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التأمين الصحى

منظومة التأمين الصحى

الوحدات

المراكز

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