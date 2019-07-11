محلل سعودى يكشف السبب الحقيقى وراء زيارة تميم لـ"واشنطن"

كتب أحمد عرفة

كشف خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، السببب الحقيقى وراء الزيارة التى أجرايها تميم بن حمد أمير قطر، للولايات المتحدة الأمريكية ولقاءه بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": لم تكن زيارة تميم لواشنطن كما يحاول أن يسوق لها نظام قطر بأنها لتعزيز التعاون والعلاقات الاستراتيجية، بل هى أقرب لتحقيق أمريكى مع النظام القطرى .

وتابع خالد الزعتر: "تأتى بالتزامن مع تحقيق مع جامعة جورج تاون و3 جامعات أخرى هى تكساس إيه آند إم وكورنيل وروتجرز، بشأن تلقى تمويلاً من قطر".