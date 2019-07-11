محكمة تركية تحكم بالمؤبد مرتين لمجرمين اغتصبا لاجئة سورية وقتلوها مع طفلها

كتب محمد تهامى زكى

أصدرت محكمة تركية، حكماً على مجرمين اغتصبا سيدة سورية وبعدها قاما بقتلها مع طفلها، العام الماضى، فى مدينة "سكاريا"، بالمؤبد مرتين بالإضافة إلى السجن مدة 72 عاماً أخرى.

ووفقا لـ"تركى نيوز"، كان المجرمان أدينا باغتصاب اللاجئة السورية بعد استدراجها مع رضيعها إلى الغابة، ومن ثم كسّروا رأسها بالحجارة وخنقوا طفلها.



تركى نيوز

فيما كشفت الصحافة التركية أن المجرميْن وأحدهما متزوج ورب عائلة، اعتقلا بعد أيام على الجريمة، واعترفا بما نسب إليهما، علما أنهما كانا يعملان فى المصنع نفسه الذى يعمل فيه زوج ضحيتهما، حيث يسود اعتقاد بأنهما تشاجرا معه قبل أيام من حصول الجريمة.