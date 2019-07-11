سوبر كورة
Ads
الجمعة، 12 يوليه 2019 12:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عربية

محكمة ألمانية تقضى باستعادة زوجة مشتبه به بانتمائه لـ "داعش" وأطفالها من سوريا

الخميس، 11 يوليه 2019 11:01 م
محكمة ألمانية تقضى باستعادة زوجة مشتبه به بانتمائه لـ "داعش" وأطفالها من سوريا عناصر من الشرطة الالمانية
برلين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة بالعاصمة الألمانية، برلين، بضرورة استعادة وزارة خارجية البلاد لزوجة وأطفال أحد عناصر تنظيم "داعش" من سوريا إلى ألمانيا.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الخميس، نقلاً عن متحدث باسم بالمحكمة، أن دعوة قضائية رُفعت ضد وزارة الخارجية الألمانية فى وقت سابق بعد رفض دبلوماسيين ألمان لطلب المساعدة فى استعادة زوجة مشتبه به فى انتمائه إلى "داعش" وأطفالها الثلاثة إلى ألمانيا من منطقة يسيطر عليها الأكراد فى شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم المحكمة الألمانية إن المشتبه به، مصيره غير معلوم حتى الآن، غادر ألمانيا متجهاً إلى سوريا برفقة زوجته وطفلين عام 2014، ثم أنجبت طفلاً آخر بعد قدومهم لسوريا.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة الألمانية كانت ترغب فقط فى استعادة الأطفال إلا أن الإدارة الكردية فى شمال سوريا طالبت بإرسال الأم إلى جانب الأطفال.

ومن ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن الحكومة تدرس حكم المحكمة فى الوقت الحالى ومن المحتمل أن تستأنف ضد القرار فى وقت لاحق.

وتعانى ألمانيا، كباقى الدول الأوروبية، من مسألة كيفية التعامل مع المواطنين الذين غادروا للقتال إلى جانب جماعات إرهابية فى الشرق الأوسط كـ"داعش".

ويشير مسؤولون فى الاستخبارات الألمانية إلى أن أكثر من ألف مواطن من بلادهم ذهبوا للقتال فى سوريا والعراق خلال الأعوام الماضية.

 


محكمة ألمانية

ألمانيا

داعش

سوريا

أخبار سوريا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أمم أفريقيا 2019 قد تشهد ثالث نهائى عربي فى تاريخ الكان

أمم أفريقيا 2019 قد تشهد ثالث نهائى عربي فى تاريخ الكان

تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دور الـ8 بالكان

تعرف على نتائج اليوم الثانى فى دور الـ8 بالكان

ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

ملخص وأهداف مباراة كوت ديفوار ضد الجزائر فى أمم أفريقيا

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

الخروج من الكان على كل شكل ولون.. رئيس أوغندا يستقبل "الأوناش" بعد التأهل لـدور الـ16بأمم أفريقيا.. وزير رياضة بنين يكرم "السناجب" بعد صناعة التاريخ.. بركان الغضب ينفجر بالمغرب.. وسيدورف "كبش فداء" الكاميرون

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

مدغشقر تبحث عن مفاجأة جديدة أمام تونس فى امم افريقيا 2019.. نسور قرطاج تظهر لأول مرة بالقاهرة.. الحصان الأسود بالقوة الضاربة لمواصلة المغامرة.. وممثل العرب يسعى لفك عقدة ربع النهائى على ملعب السلام

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

س و ج.. هل يرحل طارق حامد عن الزمالك؟

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

سوبر كورة يكشف مطالب الزمالك للاستغناء عن طارق حامد

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن فتح باب القيد المحلى 29 يوليو

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة تنمية الصعيد

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

أحد نشطاء السوشيال ميديا يؤدى تحدى bottle cap challenge بمهارات النينجا

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: نسعى لمكافحة الجريمة الإلكترونية والإتجار بالبشر.. المستشار أحمد سعيد: مجال تهريب المهاجرين يتوسع.. ورئيس البنك الأهلى: عائدات الجريمة الإليكترونية 600 مليار دولار

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

فيديو وصور.. 12 شائعة رصدتها الحكومة فى 6 أيام.. تعرف عليهم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة