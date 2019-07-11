محافظ الجيزة: إيقاف شهر لتراخيص سيارات السرفيس المخالفه للتعريفة

حذر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، سائقى سيارات السرفيس العاملة فى نطاق المحافظة من رفض قبول ركاب أو تغيير خط السير المعتمد من قبل المحافظة أو تجزئة المسافة وخطوط السير أو تحصيل أجرة أعلى من التعريفات المحددة، مؤكدًا أن الحملات تتم يومياً على كافة المواقف بالأحياء والمراكز والمدن لضبط المخالفين .

وأشار راشد، فى بيان اليوم، أنه يتم استيقاف سيارات السرفيس وسؤال المواطنين عن الأجرة التى تم دفعها للسائق وفى حاله ثبوت المخالفه يتم التعامل الرادع مع السائق .

وأكد المحافظ انه تم توجيه جهاز السرفيس بإيقاف ترخيص السرفيس للسيارات الغير ملتزمة لمده شهر كإجراء اولى مؤكدا على سحب تراخيص السائقين غير الملتزمين وتحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم الإعلان عن التعريفات الجديدة أمام المواطنين على نطاق واسع حيث تم الانتهاء من وضع لافتات "استيكر" على سيارات السرفيس مدون عليها التعريفة المحددة لكل خط سير وأرقام الشكاوى إضافة إلى تعليق لافتات بالمواقف الرسمية داخل المحافظة والبالغ عددها 35 موقفا مدون عليها تعريفات الركوب لكل خطوط السير ورقم الشكاوى لاستقبال بلاغات المواطنين بشأن أى مخالفات من السائقين أو عدم التزامهم بالتعريفات المحددة.

وأعلنت المحافظة عن استقبال شكاوى أو بلاغات المواطنين من خلال الخطوط الساخنة وتضم الأرقام "15333، 16528" خط ساخن مجلس الوزراء و"19285" خط ساخن الإدارة العامة لمرور الجيزة و"35869193" المحافظة و114 خط ساخن المحافظة .