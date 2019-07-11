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محافظة القاهرة: ضبط 37 سيارة مخالفة لتعريفة الركوب خلال حملات للسيرفيس

الخميس، 11 يوليه 2019 05:30 م
محافظة القاهرة: ضبط 37 سيارة مخالفة لتعريفة الركوب خلال حملات للسيرفيس السيرفيس
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جهاز السيرفيس، تمكنت من ضبط 37 سيارة مخالفة لتعريفة الركوب التى أقرتها المحافظة بعد زيادة أسعار المحروقات. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أن هناك حملات يومية لمتابعة تنفيذ قرار المحافظ المتضمن التعريفة الجديدة، حرصا على عدم استغلال المواطنين، مشيرا إلى أن الحملات مستمرة بشكل يومى لإلزام الجميع بالتعريفة الجديدة. 
 
وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اعتمد تعريفة الركوب الجديدة بزيادة 15%، وذلك بعد زيادة أسعار الوقود. 
 
 

السيرفيس

محافظة القاهرة

تعريفة الركوب

اسعار البنزين

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