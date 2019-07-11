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ماذا تعلم عن مرض "الإسقربوط"؟.. نقص فيتامين سي بالجسم وأشياء أخرى

الخميس، 11 يوليه 2019 11:00 م
ماذا تعلم عن مرض "الإسقربوط"؟.. نقص فيتامين سي بالجسم وأشياء أخرى
كتبت فاطمة ياسر

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التعرض لنقص فى الوزن، يصاحبه سرعة فى التنفس، والإسهال ومشاكل في المعدة، هذه الأعراض قد يجهلها الكثيرون، ولكن عند الذهاب وإجراء تحليل يوضح نقص فيتامين "سي" بالجسم،  قد تجد أنك تعاني من هذا المرض الذي يطلق عليه "الإسقربوط"، للتعرف أكثر عنه عليه قراءة الأسطر المقبلة، وذلك وفقًا لموقع "WEBMED".

مرض "الإسقربوط" هو مرض نادر، يصاب به نسبة قليلة من الأشخاص حيث إنه من الأمراض التي تشير إلى وجود نقص فى نسبة فيتامين "سي" بالجسم، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من الأعراض التي يجب تجنبها، وعلاج المشكلة.

هناك العديد من الأعراض التي يجب توخي الحذر منها والتعرف عليها، ومنها:

-ضيق في التنفس.

-فقدان الشهية.

-الإسهال أو الإمساك.

-تورم في بعض أجزاء الجسم.

-ألم شديد في مفاصل الجسم.

-نزيف شديد.

ولذا يجب تجنب هذا الأمر عند التعرض لهذه الأعراض والذهاب للطبيب للتعرف على أفضل الطرق الخاصة بالعلاج، والتي تعتمد بشكل أساسي علي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"، مع أخذ بعض الحبوب الخاصة به.

 


الإسقربوط

مرض الإسقربوط

ما هو مرض الإسقربوط

اعراض مرض الإسقربوط

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