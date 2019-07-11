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لطلاب الثانوية والدبلومات..9 برامج دراسية بالجامعات التكنولوجية تعرف عليها

الخميس، 11 يوليه 2019 04:02 م
لطلاب الثانوية والدبلومات..9 برامج دراسية بالجامعات التكنولوجية تعرف عليها وزارة التعليم العالى - أرشيفية
وائل ربيعى

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إذا كنت طالبا بالثانوية العامة أو بالشهادات الفنية وترغب فى الالتحاق بكليات الجامعات التكنولوجية الجديدة التى تبدأ الدراسة سبتمبر المقبل، إليك كل البرامج الدراسية التى توفرها هذه الجامعات الجديدة، التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة ، يقدم لك اليوم السابع 9 معلومات عنها . 

1-    برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة.

2-    برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة.

3-    برنامج الأوتوترونكس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة.

4-    برنامج الميكاترونكس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة.

5-    برنامج تكنولوجيا المعلومات بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا.

6-    برنامج الأوتوترونكس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا

7-    برنامج الميكاترونكس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا.

8-    برنامج تكنولوجيا المعلومات بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعه بني سويف

9-    برنامج الميكاترونكس بالكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة و الطاقة بجامعه بني سويف.

 


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