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كنائس أسيوط الجديدة تختتم مؤتمرا للشباب لمواجهة الإلحاد

الخميس، 11 يوليه 2019 02:11 م
كنائس أسيوط الجديدة تختتم مؤتمرا للشباب لمواجهة الإلحاد كنائس أسيوط الجديدة تختتم مؤتمرا للشباب لمواجهة الإلحاد
سارة علام

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اختتمت خدمة الشباب بإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة مؤتمرًا لشباب الإيبارشية، ببيت مارمينا والأنبا أبرآم بأبى تلات الإسكندرية، التابع لإيبارشيتى الفيوم وأبنوب، تحت عنوان "برج حصين"

تناول المؤتمر عدة قضايا منها: "خطورة الانحصار فى الزمن"، "الإلحاد من منظور معاصر" إلى جانب موضوع "الحاجة إلى القداسة"، بينما تناولت مجموعات العمل محتوى مزمور 91 "الساكن فى ستر العلى"

حاضر فى المؤتمر إلى جانب أسقف الإيبارشية الأنبا لوكاس، الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية وعدد من الآباء الكهنة.

 


كنائي الفيوم

كنائس ابنوب والفتح

مؤتمر شبابي

انبا لوكاس

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