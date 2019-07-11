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فرنسا تستعد للإحتفال بـ "يوم الباستيل" بـ4300 عسكرى و196 آلية و237 جواد

الخميس، 11 يوليه 2019 06:53 م
فرنسا تستعد للإحتفال بـ "يوم الباستيل" بـ4300 عسكرى و196 آلية و237 جواد ماكرون
كتب: أحمد علوى

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تستعد فرنسا حاليا لإقامة الإحتفالات بالعيد الوطنى الفرنسى فى 14 يوليو الجارى، " يوم الباستيل " والذى يحمل هذا العام شعار "التعاون العسكرى الأوروبى"،وهو ما وصفته وسائل الاعلام الفرنسية بكونه أحد العناوين الرئيسية لسياسة إيمانويل ماكرون الذى سيشرف على الاحتفالات.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالات عدة قادة أوروبيين بينهم المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، ورئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى، ورؤساء دول وحكومات أوروبية ستشارك جيوشها فى العرض أيضا ، ووفقاً لقناة فرانس 24 الفرنسية، قال ماكرون فى لوسائل الاعلام بخصوص العيد الوطنى "لم تكن أوروبا يوما ضرورية إلى هذه الدرجة منذ الحرب العالمية الثانية ، مشيرا الى أن  بناء أوروبا دفاعية على صلة بحلف شمال الأطلسى الذى سنحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسه يشكل أولوية لفرنسا".

والدول التسع المشاركة فى العرض إلى جانب فرنسا فى المبادرة الاوروبية التى نشأت قبل سنة بمبادرة من الرئيس ماكرون بهدف تطوير "ثقافة استراتيجية مشتركة" هى بلجيكا وبريطانيا والمانيا والدنمارك وهولندا واستونيا واسبانيا والبرتغال وفنلندا، وسيفتتح المشاة العرض بشاراتها وراياتها.

أما العرض الجوى الذى يسبق ذلك فتشارك فيه طائرة نقل المانية أى 400 أم واخرى اسبانية سى 130، ومروحيتان بريطانيتان شينوك من المروحيات التى ستختتم العرض ، وسيشارك فى العرض 4300 عسكرى و196 آلية و237 حصانا و69 طائرة و39 مروحية على جادة الشانزيليزيه .

 

 


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