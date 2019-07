عنصرية على الخطوط الأمريكية.. منع سيدة سوداء من رحلتها بحجة لبسها الفاضح

فى واقعة غريبة على متن الخطوط الأمريكية، رفضت شركة طيران أمريكية استمرار رحلة لراكبة بدعوة أن ملابسها فاضحة، وعليها أن تحتشم، وفى هذا الصدد، وروت الطبيبة لاتيشا رو، ما حدث معها عندما كانت على متن رحلة متجهة من مطار "كينجستون" في جامايكا إلى مدينة ميامى فى ولاية فلوريدا، يوم 30 يونيو الماضى، حيث فوجئت بمنعها من السفر بسبب ملابسها، فى حين يسمح للبيض بالركوب وهو يرتدون ملابس أقصر منها، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

​وأرفقت لاتيشا صورة للزى الذى كانت ترتديه "هذا ما كنت أرتديه عندما طلبت منى الخطوط الجوية الأمريكية، أن أغادر الطائرة للتحدّث. بعد ذلك ُطلب مني الاحتشام، وعندما دافعت عن الزي الذي أرتديه، تعرضت للتهديد بعدم العودة إلى الطائرة إذا لم أقم بتغطية جسدى".

