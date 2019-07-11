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عنصرية على الخطوط الأمريكية.. منع سيدة سوداء من رحلتها بحجة لبسها الفاضح

الخميس، 11 يوليه 2019 06:58 م
عنصرية على الخطوط الأمريكية.. منع سيدة سوداء من رحلتها بحجة لبسها الفاضح لاتيشا رو
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء

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فى واقعة غريبة على متن الخطوط الأمريكية، رفضت شركة طيران أمريكية استمرار رحلة لراكبة بدعوة أن ملابسها فاضحة، وعليها أن تحتشم، وفى هذا الصدد، وروت الطبيبة لاتيشا رو، ما حدث معها عندما كانت على متن رحلة متجهة من مطار "كينجستون" في جامايكا إلى مدينة ميامى فى ولاية فلوريدا، يوم 30 يونيو الماضى، حيث فوجئت بمنعها من السفر بسبب ملابسها، فى حين يسمح للبيض بالركوب وهو يرتدون ملابس أقصر منها، حسبما ذكرت شبكة سى ان ان الأمريكية.

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​وأرفقت لاتيشا صورة للزى الذى كانت ترتديه "هذا ما كنت أرتديه عندما طلبت منى الخطوط الجوية الأمريكية، أن أغادر الطائرة للتحدّث. بعد ذلك ُطلب مني الاحتشام، وعندما دافعت عن الزي الذي أرتديه، تعرضت للتهديد بعدم العودة إلى الطائرة إذا لم أقم بتغطية جسدى".

 

وكانت رو ترتدى زى"الرومبر" بدون أكمام الذى كان يكشف ذراعيها وفخذيها، وقالت إن (الموظف) وُجه إليها سؤال عما إذا كانت لديها سترة، وانتهى بها الأمر إلى الاضطرار إلى تغطية نفسها ببطانية.

 

وأوضحت رو أن النساء اللواتي يتمتعن ببشرة سوداء، يواجهن معايير مزدوجة، إذ قالت "تتم مراقبتنا لأننا من العرق الأسود، فأجسادنا منتهكة جنسياً كنساء ويجب علينا أن نتعامل معها لنريح جميع من حولنا.. لقد رأيت نساء من البشرة البيضاء اللون، يرتدين ملابس أقصر بكثير، ويستقلّن الطائرة دون أي تعقيدات".

ومن جانبها، أصدرت شركة الطيران بيانا اعتذرت عما حدث، وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الأمريكية، شانون جيلسون، في بيان إن الشركة تحقق في الأمر "لقد كنا نشعر بالقلق بشأن تعليقات الدكتورة رو، وتواصلنا معها ومع فريقنا في مطار كينجستون لجمع المزيد من المعلومات حول ما حدث".

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لاتشيا رو

وأضاف في بيانه "نحن نعتذر للدكتورة رو وولدها عن تجربتهما، وقمنا بإعادة تكاليف رحلتهما بالكامل.. نحن نفتخر بخدمة العملاء من مختلف الخلفيات، كما أننا نلتزم بتوفير تجربة سفر إيجابية وآمنة لكل من يسافر عبر خطوطنا".

إلا أن "رو" كانت تصطحب ابنها 8 سنوات تفكر فى مقاضاة شركة الطيران بحسب تصريح محاميها جيفري بيرج لـCNN،وقال بيرج "ابنها دُمر نفسياً بسبب الحادث واستخدم الغطاء بمجرد جلوسهما ليحجب وجهه، كما تسبب الأمر ببكائه".

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لاتشيا

وأضاف بيرج أن الخطوط الجوية الأمريكية "منحت الفرصة للقيام بتصحيح الخطأ الذي قامت به"، وذلك يشمل اتخاذ خطوات "للتأكد من أن الركاب لن يُعاملوا بتلك الطريقة، ولا سيما النساء من البشرة الملونة".

 

وقال بيرج إن رو أُبلغت أنه لن يُسمح لها بالسفر إلا إذا غطت نفسها.


العنصرية

أمريكا

الخطوط الأمريكية

جامايكا

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