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عميد الفنون الجميلة بحلوان: 4 آلاف حجزوا لامتحان القدرات بالكلية

الخميس، 11 يوليه 2019 02:55 م
عميد الفنون الجميلة بحلوان: 4 آلاف حجزوا لامتحان القدرات بالكلية اختبارات القدرات - أرشيفية
وائل ربيعى

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كشف الدكتور سيد قنديل، رئيس قطاع الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات والقائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك التابعة لجامعة حلوان، أن اختبارات القدرات منتظمة بشكل كامل فى الكلية، مشيرا إلى أن الطلاب الذين حجزوا لأداء اختبارات القدرات بالكلية بلغ ما يقرب من 12 ألف طالب من خلال موقع التنسيق الإلكترونى.

وأضاف قنديل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن عدد الطلاب الذين حجزوا بالكلية وسددوا المصروفات الخاصة بأداء اختبار القدرات المؤهل للقبول بالكلية بلغ 4 آلاف طالب وطالبة، أما الطلاب الذين أدوا الامتحانات بالفعل بلغ عددهم حوالى 2500 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بدأت السبت الماضى، وتستمر حتى 20 يوليو الجارى، لكليات "الإعلام، التربية الرياضية، التربية الفنية، التربية الموسيقية، الفنون الجميلة، الفنون التطبيقية".

 


اختبارات القدرات

كلية الفنون الجميلة

الاعلى للجامعات

مصروفات اختبارات القدرات

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