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عشان صحتك انتى وولادك.. كترى من أكل التفاح

الخميس، 11 يوليه 2019 09:00 م
عشان صحتك انتى وولادك.. كترى من أكل التفاح يحتوى التفاح على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة
كتبت نهير عبد النبى

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التفاح من الفواكه التى يفضلها الكثيرون وخصوصًا الأطفال حيث إنه يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما أنه تعزز نمو الأطفال.
 
وحسب ما ذكره موقع stylecraze فإن هناك فوائد عديدة للتفاح ومنها:
 
1: يحتوى التفاح على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض والفيروسات.
2: يعمل على تنشيط الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض والجلطات.
3: يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز العصبى وحمايته من الزهايمر والخرف.
4: تناول التفاح يعمل على الوقاية من مرض السكر، لذلك ينصح بإعطائه للأطفال بدلاً من السكريات.
 
التفاح
التفاح
5: يحتوى التفاح على كمية عالية من المواد المضادة للأكسدة التى تعمل على تعزيز صحة البشرة والحفاظ على نضارتها.
6: يساعد التفاح على تعزيز نمو الأطفال وتقوية العضلات والمفاصل وحمايته من هشاشة العظام.
7: يعزز صحة الجهاز الهضمى ويحمى المعدة من الالتهابات والقرح.
8: يساعد على فقدان الوزن والتخلص من الدهون الزائدة فى الجسم.
9: يحتوى التفاح على كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تعمل الوقاية من مرض السرطان.
 
 

التفاح

مضادات اكسدة

مرض السرطان

صحة الجهاز الهضمى

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