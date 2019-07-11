عاطل يمزق جسد زميلة للخلاف على سيجارة بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

مزق عاطل زميله بسلاح أبيض (مطواة) الأمر الذى أدى لوفاته، وذلك للخلاف على سيجارة، وتم نقل الجثة للمستشفى، وضبط المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، يفيه بتلقيه بلاغا من النجدة بوصول "أحمد. ا" عاطل، ومقيم قرية الخرقانية التابعة للمركز مصاب فى صدره إثر طعن بآلة حادة.

وبالفحص تبين للعميد يحيى راضى، رئيس مباحث المديرية، أثناء جلوس المجنى عليه مع زميله ويدعى "محمود. ب" عاطل ومقيم ذات الناحية، حيث اختلفا على سيجارة فقام المتهم بطعنه بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة للمستشفى، وضبط المتهم وبمواجهته أعترف بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.