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عادل العدوى وزير الصحة الأسبق: استعدادات ضخمة للاحتفال بمئوية الجمعية الطبية المصرية

الخميس، 11 يوليه 2019 01:56 م
عادل العدوى وزير الصحة الأسبق: استعدادات ضخمة للاحتفال بمئوية الجمعية الطبية المصرية اجتماع المجلس العلمى للجمعية الطبية المصرية بمقر الجمعية "دار الحكمة"

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عقد المجلس العلمى للجمعية الطبية المصرية بمقر الجمعية "دار الحكمة"، وترأس الاجتماع  الدكتور عبد الحى مشهور رئيس مجلس ادارة الجمعية، و الدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق وأمين مجلس ادارة الجمعية ومقرر المجلس العلمى وبحضور نخبة من كبار الاطباء بمصر

واكد الدكتور عادل العدوى ان الاجتماع ناقش مستقبل الرعاية الصحية بمصر، ومعايير الأداء الطبى والتعليم الطبى المستمر ودور الجمعية كمسئولة وحيدة لاعتماد الساعات للدورات التدريبية والمؤتمرات

وأضاف العدوى ان المجلس العلمى ناقش الاستعدادات للاحتفال بالعيد المئوى لإنشاء الجمعية والذى يحل فى يناير 2020 بما يليق بمكانة الجمعية العلمية والتاريخية

يذكر أن الجمعية الطبية المصرية هى اقدم جمعية طبية بمصر والشرق الأوسط، وثانى جمعية على مستوى العالم حيث تم تأسيسها عام 1920 وافتتحها الملك فاروق الاول وتم وضع حجر الاساس بمقرها الحالى، وهى التى قامت بتأسيس اتحاد الاطباء العرب.

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اتحاد الاطباء العرب

المجلس العلمى للجمعية الطبية المصرية

دار الحكمة

الجمعية المصرية الطبية

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