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ضبط 829 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية

الخميس، 11 يوليه 2019 11:52 م
ضبط 829 مخالفة مرورية متنوعة بالقليوبية حملة مرورية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة لضبط المخالفات المرورية على الطرق الرئيسية والعامة بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 829 مخالفة مرورية.
 
كانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلي مدير إدارة المرور، بالقيام بحملة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت عن تحرير 829  مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية وتحرير 65 مخالفة إنتظار خاطئ ، 113 حالة تصالح فورى، وسحب  18 دراجة نارية وحجز 8 دراجة  ،وتحصيل مبلغ 11300جنيه.
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب، أسفرت جهودها عن سحب 18 رخصة، و11 حالة تصالح وتحصيل 2750 جنيه غرامة.

مرور

حملة مرورية

مطالع الدائري

مديرية امن القليوبية

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