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ضبط 5 تجار مخدرات خلال حملات مكبرة على مراكز وقرى محافظة قنا

الخميس، 11 يوليه 2019 12:31 م
ضبط 5 تجار مخدرات خلال حملات مكبرة على مراكز وقرى محافظة قنا مخدرات - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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شنت مديرية أمن قنا، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة بأنحاء المحافظة، فى إطار إعادة الإنضباط للشارع القنائى.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، واللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية، عن ضبط 5 متهمين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تنوعت بين مخدر الحشيش والبانجو وعقاقير مخدرة.

وبلغ حجم المضبوطات بحوزة المتهمين 2 كيلو بانجو و10 أقراص مخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

 

 


حملات امنية

تجار المخدرات

محافظ قنا

مديرية امن قنا

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