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ضبط 40 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط

الخميس، 11 يوليه 2019 10:09 م
ضبط 40 قطعة سلاح خلال يوم واحد للحملات الأمنية بأسيوط حملة أمنية - ارشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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تمكنت مديرية أمن أسيوط خلال الحملات الأمنية المكثفة على البؤر الإجرامية وأطراف الخصومات الثأرية وحائزى الأسلحة غير المرخصة بالإشتراك وضباط الأمن العام من ضبط 40  قطعة سلاح متنوعة خلال يوم واحد.

وكانت مديرية امن أسيوط قد شنت  حملات أمنية مكثفة على مراكز المحافظة لضبط الأسلحة غير المرخصة ،وحائزيها تحت إشراف ضباط الأمن العام برئاسة العميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام  بأسيوط والمقدم محسن شريت مفتش الأمن العام ، والعميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط وضباط الأمن المركزى وأسفرت الحملات على مراكز المحافظة عن ضبط 40 قطعة سلاح متنوعة من بينها 10 بنادق آلية و11 بندقية خرطوش  وتنوعت باقي الأسلحة  ما بين مسدسات خرطوش وأخرى محلية الصنع وكميات من الذخيرة المتنوعة وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة واستكمال الاجراءات القانونية

 

 

 


حوادث اسيوط

ضبط اسلحة غير مرخصة

الحملات الأمنية

ضبط اسلحة غير مرخص

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