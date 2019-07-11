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ضبط 40 أسطوانة بوتجاز مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية

الخميس، 11 يوليه 2019 11:19 ص
ضبط 40 أسطوانة بوتجاز مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء بالغربية اسطوانات غاز - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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شنت إدارة مباحث التموين بالغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة مكبرة على مستودعات الغاز بمدن ومراكز المحافظة، للتأكد من الالتزام بالبيع بالتسعيره الرسمية وعدم بيعها بالسوق السوداء، أسفرت الحملات عن ضبط 40 أسطوانة بوتجاز مدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط "عبد الناصر.ع" 51 سنة، صاحب مخزن بقرية سحيم مركز السنطة، وبحوزته 20 أسطوانة بوتجاز، قبل بيعهم بالسوق السوداء، وضبط "عادل.م.ا" 60 سنة صاحب مخزن بقرية دماط مركز قطور، وبحوزته 10 أسطوانات بوتجاز مدعمة قبل بيعهم بالسوق السوداء، فى المحضر 346 جنح أمن دولة طوارئ.
 
كما تم ضبط سيارة نقل رقم "ع و أ 8726" نقل الغربية، قيادة "محمود.ا.س" 46 سنة مقيم كفر النعناعى مركز طنطا، محملة لـ 10 أسطوانات بوتجاز مملؤه قبل بيعهم بالسوق السوداء، تحرر المحضر 344 جنح أمن دولة طوارئ مركز قطور، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

امن الغربيه

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