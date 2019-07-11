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ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا

الخميس، 11 يوليه 2019 11:11 ص
ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى ومخالفات شروط تعاقد بقنا سرقة كهرباء - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت أجهزة الأمن بمباحث قنا، من شن حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث شرطة الكهرباء، لضبط كافة مخالفات جرائم سرقة التيار الكهربائى، وقضايا مخالفة شروط التعاقد بالمحافظة وتحصيل الغرامات، على بعض المنازل والمحلات التجارية فى أطار المحافظة على المال العام، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين.
 
كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً بتمكن مباحث الكهرباء من شن حملات مكبرة لضبط جرائم سرقة التيار الكهربائى، مخالفة شروط التعاقد، بعدد من مراكز المحافظة، أسفرت الحملة المكبرة عن ضبط 150 واقعة سرقة للتيار الكهربائى، وتحرير محاضر مخالفات وغرامات، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية. 
 
 

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