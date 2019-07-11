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ضبط متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة بموقف طلعت حرب بالمحلة

الخميس، 11 يوليه 2019 11:45 ص
ضبط متهمين لارتكابهم أعمال بلطجة بموقف طلعت حرب بالمحلة حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن الرائد هيثم الشامى، رئيس مباحث قسم أول المحلة، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط عاطلين لإرتكابهما أعمال البلطجة داخل موقف طلعت حرب بالمحلة، وإثارتهم الفزع بين الركاب، وعثر بحوزتهما على "سيف".
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهمين "عبد العزيز.ا.ح"، "تامر.ف" مقيمان قرية ميت السراج مركز المحلة، لإرتكابهما أعمال بلطجة بموقف طلعت حرب، وعثر بحوزتهما على "سيف"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه حيالهما.
 
 

محافظه الغربيه

امن الغربيه

مدير امن الغربيه

المحله

موقف طلعت حرب

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