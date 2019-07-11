ضبط عامل وعاطل سرقا طبنجة ميرى من خفير بوزارة الأثار بقنا

قنا - وائل محمد

تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط عامل وعاطل لإتهامهم بإرتكاب واقعة سرقة سلاح ميرى من خفير يعمل بوزارة الأثار، بمركز نجع حمادى شمالى محافظة قنا، واخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

وكان اللواء مجدى القاضى، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد قيام شخصين من سرقة السلاح الميرى الخاص بخفير بوزارة الأثار بدائرة مركز نجع حمادى.

وكثفت أجهزة الأمن بمحافظة قنا، من جهودا لضبط المتهمين، وبتكشيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية، تمكن ضباط المباحث من ضبط كلاً من، "احمد.ر.ا" 29 عاماً، عامل، و "منصور.ع.ص" عاطل، مقيمان بنجع حمادى، لقيامهم بسرقة السلاح من الخفير، وأعادت أجهزة الأمن السلاح بعد أن عثر عليه بحوزة المتهمين.

فيما تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات مع المتهمان.