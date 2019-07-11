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ضبط عامل لإتهامه بسرقة 60 ألف جنيه بالإكراه من مندوب مبيعات بقنا

الخميس، 11 يوليه 2019 02:01 م
ضبط عامل لإتهامه بسرقة 60 ألف جنيه بالإكراه من مندوب مبيعات بقنا حبس
قنا - وائل محمد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، من إلقاء القبض على عامل لإتهامه بسرقة 60 ألف جنيه، بالإكراه من مندوب مبيعات، وذلك بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وتولت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم. 
 
وكان اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تمكن ضباط وحدة مباحث نجع حمادى، من ضبط "ح.م.ا" عامل، وذلك لإتهامه بسرقة مايقرب من 60 ألف جنيه بالإكراه كانت بحوزة مندوب مبيعات بدائرة مركز نجع حمادى. 
 
واعترف المتهم، بإرتكاب واقعة السرقة، وأعادت أجهزة الأمن المبلغ المسروق، فيما تحرر محضراً بالواقعة، فيما اخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 
 

محافظه قنا

امن قنا

سرقه مندوب مبيعات

مديريه امن قنا

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