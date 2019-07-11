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ضبط صاحب شركة لاستيراده أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات ببولاق

الخميس، 11 يوليه 2019 11:00 ص
ضبط صاحب شركة لاستيراده أدوات كهربائية غير مطابقة للمواصفات ببولاق القبض على صاحب شركة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه باستيراد كمية من الأدوات الكهربائية "فيش الكهرباء" غير مطابقة للمواصفات القياسية، وضبط بحوزته 31 ألف قطعة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تورط "مصطفى.ا" صاحب شركة استيراد وتصدير ببولاق الدكرور، فى استيراد رسالة صنف فيشة كهربائية بالشهادة الجمركية، بكميات كبيرة، غير مطابقة للمواصفات القياسية، والمرفوضة من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات وطرح تلك الكميات وبيعها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه وبحوزته 31000 قطعة فيشة كهربائية، غير مطابقة للمواصفات القياسية، وغير صالحة للاستخدام .

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


مباحث التموين

استيراد وتصدير

أدوات كهربائية مغشوشة

بولاق الدكرور

أمن الجيزة

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