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ضبط شقيقين يروجان لتبادل الزوجات على مواقع التواصل بالدقهلية

الخميس، 11 يوليه 2019 03:49 م
ضبط شقيقين يروجان لتبادل الزوجات على مواقع التواصل بالدقهلية حبس-ارشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط واحضار شقيقين أقاما بإنشاء صفحة على الفيس بوك للترويج لتبادل الزوجات بمقر منزل العائلة بقرية شاوا التابعة لمركز المنصورة.
 
تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مركز المنصورة يفيد برصد إدارة التوثيق والمعلومات لصفحة على الفيس بوك تروج لتبادل الزوجات .
 
وتم التوصل للمسئولين عن الصفحة من خلال الـ IP الخاص بالأجهزة التي تم النشر منها، وتحققت مباحث مركز المنصورة من المعلومات وتحركت على الفور بقيادة الرائد أحمد عبد الله توفيق، رئيس مباحث المركز لضبط وإحضار كل من: " أشرف. ج. ع"، 31 عاما، موظف بصيدلية، وشقيقه "أسامة. ج. ع" 36 عاما، صاحب محل لبيع أجهزة الكمبيوتر، وكلاهما مقيم بقرية شاوا التابعة لمركز المنصورة، وتبين أنهما من أسسا الصفحة بهدف الترويج لتبادل الزوجات بمقر منزل العائلة بالقرية حيث يقطن الشقيقان كل في دور مستقل خاص به.
 
وتحرر المحضر برقم 11106 جنح مركز المنصورة لسنة 2019 م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

تبادل الزوجات

اخبار المحافظات

الدقهلية

مركز المنصورة

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