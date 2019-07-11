ضبط شخصين بمحافظة سوهاج جمعا أموال الشباب بزعم توظيفهم

كتب محمود عبد الراضي

نجحت مباحث الأموال العامة، فى ضبط شخصين بسوهاج لنصبهما على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من "6 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج" بقيام سائق بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها 414.500 جنية مقابل تدبير عقود عمل لهم ولذويهم بإحدى الدول العربية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات حصول المتحرى عنه على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المتحرى عنه وسؤاله إعترف بإرتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين.

وتلقى فرع الإدارة بجنوب الصعيد من (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره ( 200.000) كمقدم لمبلغ (240 ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول العربية ، وتدبير فرصة عمل لهما ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على عقود العمل المتفق عليها أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أمن سوهاج تم ضبط المتحرى عنه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبلغ المالى المستولى عليه للشاكيين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية.