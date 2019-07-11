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ضبط تاجر لاتهامه ببيع أسطوانات غاز مدعمة بالسوق السوداء فى الجيزة

الخميس، 11 يوليه 2019 09:43 ص
ضبط تاجر لاتهامه ببيع أسطوانات غاز مدعمة بالسوق السوداء فى الجيزة ضبط تاجر - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت إدارة مباحث التموين بالجيزة حملة أمنية، لضبط السلع الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر، وإعادة الانضباط للأسواق.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكرى مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط تاجر، لاتهامه بتجميع إسطوانات الغاز المدعمة، وبيعها بالسوق السوداء، وضبط بحوزته 32 أسطوانة غاز.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 71 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى تحرير مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


حملة أمنية

مباحث التموين

اسطوانات غاز مدعمة

السوق السوداء

غش تجاري

أمن الجيزة

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