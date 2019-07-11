صور.. منى محرز تبحث مع نائب رئيس الوزراء البلجيكى تطبيق نماذج التنمية الزراعية

استعرضت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الخبرات مع الجانب البلجيكى فى إطار خطة البنك الدولى للتنمية المستدامة 2030، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية والتى استغرقت ثلاثة أيام لنائب وزير الزراعة، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية إلى بلجيكا.

وقالت نائب وزير الزراعة، أنه على مدار الثلاثة أيّام تم زيارة المواقع التى تم بها تطبيق التنمية المتكاملة والمستدامة للمجتمعات الزراعية، مثل استصلاح الأراضى وحماية الشواطئ وتقليل النحر، وزيادة الإنتاج السمكى فى البحيرات ومكافحه التصحر وإعادة التوازن البيئى مما يساهم فى تقليل الانبعاث الحرارى والتغيرات المناخية، وخلق فرص عمل وتقليل الفقر وتنمية المجتمع، موضحة أنه خلال الزيارة تم زيارة المؤسسات العلمية مثل معمل النباتات وكذلك لقاء العديد من اساتذة الجامعات والبحوث للتعرف على أساليب التنمية الزراعية الحديثة المستدامة .

وفى نهاية الزيارة تم عقد اجتماع مع الكسندر دى كرو نائب رئيس الوزراء البلجيكى، ووزير المالية والتنمية بحضور السفير خالد البقلى سفير مصر فى بروكسل وأعضاء من الحكومة والقطاع الخاص فى مجال التنمية المستدامة الزراعية البلجيكية، وتمت مناقشه زيادة سبل التعاون فى المجال الدبلوماسى والتجارى ونقل التكنولوجيا والمساعدة فى فى الحصول على دعم دولى من الجهات المانحة، ونقل الخبرات ولتطبيق نماذج التنمية الزراعية الشاملة المستدامة البلجيكية بمصر.