صور.. ضبط لحوم فاسدة فى إمبابة.. وحملة لرفع الإشغالات بالعمرانية

شنت أجهزة حى شمال الجيزة، برئاسة محمد نور، حملة للتفتيش على اللحوم بقطاع المنيرة، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية ومخزنة بطرق غير صحية، وتم إبلاغ مديرية الصحة والطب البيطرى والتموين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وفى سياق آخر نفذ حى العمرانية، برئاسة اللواء خالد عصر، حملة بقطاع الطالبية، أسفرت عن رفع إشغالات شارع الثلاثينى الجديد، ورفع إشغالات وإزالة الحواجز الحديدية من شارع عباس رياض، استجابة لشكاوى المواطنين.

كما تم إزالة مقهى عشوائى فى شارع أولاد ياسين إمام من شارع العروبة، وتم رفع إشغالات شارع على عبد الرحيم من شارع المنحل، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى السياق قال المهندس طه عبد الصادق نائب رئيس حى العمرانية إنه جارى تمهيد شارع المريوطية قبل بدء أعمال الرصف وتوصيل المرافق للشوارع بحى العمرانية.