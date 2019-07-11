صور.. الفاتيكان يفتح مقبرتين لحل لغز اختفاء فتاة منذ 36 عاما

وكالات الأنباء

تم استخراج رفات من مقبرتين في الفاتيكان، اليوم الخميس، لحل لغز اختفاء فتاة تدعى إيمانويلا أورلاندي منذ 36 عاما.

وحسب موقع سبوتنيك، يفتح المسئولون مقبرتين في الجبانة التيوتونية تعودان للقرن التاسع عشر، وذلك بعد أن تلقى محام لعائلة أورلاندو في وقت سابق من هذا العام خطابا من مجهول، يشير إلى أنه من الممكن أن تكون الفتاة مدفونة في الجبانة التيوتونية في الفاتيكان.

وجاء في الرسالة أنه يجب "أن ننظر إلى حيث يشير الملاك"، فيما يفترض أنه إشارة إلى تمثال ملاك بالقرب من قبرين لمرأتين.



العمال يفتحون المقبرة



بداية فتح المقبرة



جانب من أخذ العينات



جانب من فتح المقبرة



عائلة إيمانويلا أورلاندي



فتح القبر



فتح مقبرة