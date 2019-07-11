صور..العالم هذا الصباح.. مياه الفيضانات تغمر أشهر مقصد سياحى فى ولاية لويزيانا الأميركية.. الأميرة اليابانية "ماكو" تصل بيرو.. مجموعة من "الثيران" يتم تجهيزهم لدخول حلبة المصارعة فى مهرجان سان فيرمين بأسبانيا

رويترز

شهد العالم هذا الصباح العديد من الأحداث الهامة، كان أبرزها غرق أشهر مقصد سياحى فى ولاية لويزيانا الأميركية بمياه الفيضانات، ووصول الأميرة اليابانية "ماكو" إلى بيرو.

مياه الفيضانات تغمر منطقة نيو أورليانز أشهر مقصد سياحى فى ولاية لويزيانا الأميركية

غمرت مياه الفيضانات أجزاء من نيو أورليانز، المقصد السياحي الشهير في ولاية لويزيانا الأميركية، في أعقاب سقوط أمطار غزيرة على المدينة يوم الأحد.



غرق السيارات فى مياه الفيضانات

وأغلق كثير من الطرق، وغرقت مطاعم، وتعطلت مئات السيارات، بعد أن هطلت الأمطار بغزارة على المدينة.



ارتفاع منسوب المياه أمام واجهة إحدى فنادق المدينة



المياه تغمر فنادق المدينة



تطويق اجزاء من المدينة



شلل اصاب الحركة المرورية فى المدينة جراء مياه الفيضانات



شوارع المدينة ممتلئة بمياه الفيضانات



فندق امتلأت ارضه بمياه الفيضانات



منطقة غمرتها المياه في نيو أورليانز



مياه غزيرة تغمر شوارع المدينة

الأميرة اليابانية "ماكو" تصل بيرو للاحتفال بالذكرى الـ 120 على بداية أول هجرة يابانية إلى الدولتين

وصلت الأميرة اليابانية "ماكو"، أكبر أحفاد إمبراطور اليابان أكيهيتو، إلى بيرو اليوم الخميس، فى زيارة رسمية.



الاميرة ماكو تبتسم وتحيى مستقبليها

وتقوم الأميرة "ماكو"، بزيارة رسمية إلى بيرو وبوليفيا للاحتفال بالذكري ال 120 على بداية أول هجرة يابانية إلى الدولتين الواقعتين بامريكا الجنوبية .



الاميرة اليابانية ماكو أكبر أحفاد امبراطور اليابان



الأميرة اليابانية ماكو تصل بيرو



الاميرة اليابانية ماكو فى بيرو



الاميرة اليابانية ماكو



الاميرة ماكة تحيى مستقبليها



الاميرة ماكو تحمل الزهور عند وصولها بيرو



الاميرة ماكو تقول كلمة فور وصولها بيرو



الاميرة ماكو تلقة كلمة



الاميرة ماكو سعيدة بوجودها فى بيرو حاملة الزهور

مجموعة من "الثيران" يتم تجهيزهم لدخول حلبة المصارعة فى مهرجان سان فيرمين بأسبانيا

نشرت وكالة "رويترز" العالمية، مجموعة صور لعدد من الثيران داخل حديقة، لتجهيزهم لدخول حلبة مصارعة الثيران الثيران في مهرجان سان فيرمين فى مدينة بامبلونا الاسبانية.



الثيران يفترشون ارض الحديقة قبل مهرجان سان فيرمين

ومصارعة الثيران، هى رياضة تتم بين ثور ورجل، ويطلق على الرجل اسم ماتادور (مصارع الثيران). فمصارعة الثيران محبوبة في كثير من الأقطار المتحدثة باللغة الأسبانية إضافة إلى البرتغال وجنوبي فرنسا. ويعد مصارعو الثيران في بعض الأقطار كأسبانيا والمكسيك أبطالاً قوميين.



الثيران المشاركة فى مهرجان سان فيرمن



ثور يتم تجهيزه للمهرجان



ثور يلصق راسه بسور الحديقة



ثور ينام على الارض يرفع اقدامه للاعلى



ثوران يمشون عكس بعضهما



ثيران فى حديقة قبل بدء المصارعة



ثيران مهرجان سان فيرمين