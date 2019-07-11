"سيمفونيا".. كنائس المعادى تنهى مؤتمرًا للألحان القبطية

اختتمت إيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، فعاليات المؤتمر السادس والعشرين لشمامسة حي المعادي والذي اقيم لمدة ثلاثة أيام في بيت البتول بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى.
حمل المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد عن 210 شماس، عنوان "سيمفونيا" وتضمن محاضرات ومجموعات العمل ومجموعات درس الكتاب إلى جانب مجموعات لحفظ الألحان.
حاضر في المؤتمر نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعدد من الآباء الكهنة.
البابا تواضروس: الكنيسة أقدم كيان شعبى فى مصر
فى سياق أخر، كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد القى عظته الأسبوعية مساء أمس من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونوه البابا تواضروس الثاني إلى ضرورة معرفة تاريخ الكنيسة القبطية على مدى 20 قرنا من الزمان، وأن بقاء الكنيسة والإيمان طوال هذه الفترة يعتبر أمر هام للغاية يدل على عمل الله في الكنيسة، مؤكدا أن التاريخ هو الحياة.
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