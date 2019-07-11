"سيمفونيا".. كنائس المعادى تنهى مؤتمرًا للألحان القبطية

سارة علام

اختتمت إيبارشية المعادي ودار السلام والبساتين، فعاليات المؤتمر السادس والعشرين لشمامسة حي المعادي والذي اقيم لمدة ثلاثة أيام في بيت البتول بطريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى.

حمل المؤتمر الذي شارك فيه ما يزيد عن 210 شماس، عنوان "سيمفونيا" وتضمن محاضرات ومجموعات العمل ومجموعات درس الكتاب إلى جانب مجموعات لحفظ الألحان.

حاضر في المؤتمر نيافة الأنبا دانيال أسقف الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس وعدد من الآباء الكهنة.