سوبر كورة
Ads
الخميس، 11 يوليه 2019 11:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

سيدة فى دعوى خلع: زوجى ميسور الحال واعتاد معايرتى بما يقدمه لى

الخميس، 11 يوليه 2019 10:09 ص
سيدة فى دعوى خلع: زوجى ميسور الحال واعتاد معايرتى بما يقدمه لى محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود الله، لتؤكد أن سبب خلافها مع زوجها لكونه ميسور الحال، لتعانى معه طوال 6 أشهر بعد أن اعتاد معايرتها بما يقدمه لها، وسبها أكثر من مرة، وارتكابه أعمال مخلة.

وتتابع الزوجة "نورا.ص"، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية، "تزوجت رجلا ميسور الحال عن طريق التعارف العائلى بشكل تقليدى خلال مدة قصيرة، واكتشفت بعد الزواج أنه مغرور، يتباهى بالأموال التى يمتلكها، وينفقها على المحرمات ويرتكب أعمال مخلة مع سيدات، ويواجهنى بكل بجاحة بأننى متخلفة بسبب اعتراضى على أسلوب حياته".

وأكدت "تدهورت علاقتنا الزوجية، وأصبحنا نعيش فى تناحر وخلافات بشكل مستمر وعلى أتفه الأسباب بسبب تصيده الأخطاء لى، ليزداد فى ما يرتكبه من جرائم مع السيدات، لتسوء حالتى النفسية وأصبت بصدمة وهربت من منزله وطلبت الطلاق، لكنه رفض التطليق وساومنى، وأصبحت أنا معلقة وتعرضت للإهانة".

وتابعت "واجهنى أهله باللوم ومطالبتى بأن أحكم عقلى وأحافظ على منزل، وحاصرونى بالاتهامات الأخلاقية لينتقموا منى وسلبونى كل حقوقى، وعندما اعترضت ووقفت فى وجههم، هددنى زوجى بمعاقبتى بثكب "مياه نار" على وجهى لتشويهى".


محكمه الاسره

خلافات اسريه

زوجه معنفه

علاقات غير اخلاقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإثبات تطليقها من زوجها على الواتس آب

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:53 م

زوجة تطالب محكمة الأسرة بإلزام زوجها بدفع مليون جنيه نفقة عدة ومتعة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:00 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجى استغلنى واستولى على كل ما أملك من أموال"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:10 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: زوجى تركنى معلقة 4 سنوات لرفضى العنف وفقدانى شبكية عينى

السبت، 15 يونيو 2019 01:08 م

جدة تشكو لمحكمة الأسرة: زوجة ابنى المتوفى اعتدت على بالضرب

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص

زوجة لمحكمة الأسرة: خاننى بعد 3 أشهر مع صديقتى الوحيدة

الجمعة، 14 يونيو 2019 10:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة الدستورية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

أمين عام "المصارف العربية": تعاون كامل لتطوير سبل مكافحة الجرائم الإلكترونية

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

الأهلى السعودى يتفق مع أحمد حجازى والشرط الجزائى يحسم مصير الصفقة

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

المالية: مصر فى مصاف الدول ذات المناخ الجاذب فى أفريقيا

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

لطلاب الثانوية.. تعرف على مخالفات بالامتحانات جار التحقيق فيها

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

"الحب فوق الستين".. 10آلاف حالة زواج لكبار السن فى عمر 60-65 خلال عام

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

فيجو لـ TIME SPORTS: خروج مصر من أمم أفريقيا صدمة للجماهير .. ودرس للمستقبل

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

أكبر بركان فى العالم يفقد لقبه بعد اكتشاف العلماء لمصدر ثورانه

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

كيف تتمكن من استقبال البث الأرضى الرقمى لقناة تايم سبورت؟

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

تعرف على حجم إيرادات فيلم The Secret Life of Pets 2 حول العالم

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

أحلام الجماهير مع مدرب المنتخب الجديد.. عودة الروح والأداء الجيد داخل الملعب.. الاعتماد بشكل أكبر على المحليين.. الإنضباط فى المعسكرات والتتويج بأمم افريقيا 2021.. والتأهل لمونديال 2022

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة