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سفير إيران بوكالة الطاقة الذرية: اجتماع الوكالة لم يخرج بنتائج لصالح أمريكا

الخميس، 11 يوليه 2019 06:38 ص
سفير إيران بوكالة الطاقة الذرية: اجتماع الوكالة لم يخرج بنتائج لصالح أمريكا الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رويترز

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ذكر سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كاظم غريب أبادي، اليوم الخميس ، أن الاجتماع الطارئ الذي عقدته الوكالة أمس الأربعاء، بناء على طلب واشنطن لقياس مدى انتهاك الجمهورية الإسلامية للاتفاق النووي لم يخرج بنتائج لصالح الولايات المتحدة.

 

ووجهت واشنطن خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الاتهام لإيران بالابتزاز بعد أن تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم الأسبوع المنصرم، في حين لا تزال تعرض عقد محادثات مع طهران.

 

وتقول إيران إنها ترد على العقوبات الاقتصادية القاسية التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي العام الماضي، وإن كل الخطوات التي أقدمت عليها يمكن العدول عنها إذا عادت واشنطن إلى الاتفاق.

 

وقال غريب أبادي "الاجتماع الخاص لمحافظي المجلس انتهى دون أي نتائج لصالح أمريكا".

 


ايران

امريكا

تخصيب اليورانيو

الاتفاق النووى

الطاقة الذرية

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