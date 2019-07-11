روسيا تدعو إلى حرية الملاحة فى الخليج العربى لأهميته للاقتصاد العالمى

موسكو (أ ش أ)

دعا دميترى بيسكوف، المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية (الكرملين)، إلى حرية الملاحة فى الخليج العربى لأهميته للاقتصاد العالمى.

وقال بيسكوف، فى تصريح صحفى اليوم الخميس: "يتعين ضمان حرية الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز دون قيد أو شرط، وهذا أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمى"، مؤكدا أن بلاده كالعادة تدعو الجميع لضبط النفس ووقف تفاقم الوضع والعمل على تسوية جميع الخلافات من خلال الحوار.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية، أعلنت أن ثلاث سفن إيرانية حاولت إيقاف ناقلة نفط بريطانية فى مضيق هرمز، إلا أنها ابتعدت عقب تلقيها تحذيرات من السفينة الحربية البريطانية (إتش إم إس مونتروز) التى كانت متواجدة فى المنطقة، وهى الرواية التى نفتها إيران.