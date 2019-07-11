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رئيس وزراء اليمن: "دور حيوى لميناء عدن فى النهوض بالقطاع الاقتصادى"

الخميس، 11 يوليه 2019 04:26 م
رئيس وزراء اليمن: "دور حيوى لميناء عدن فى النهوض بالقطاع الاقتصادى" الدكتور معين عبد الملك، رئيس الوزراء اليمنى
إيمان حنا

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أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، أن ميناء عدن له دور حيوى ومحورى فى النهوض بالقطاع الاقتصادى والاستثمارى باليمن، وما حققه الميناء من ارتفاع فى معدلات المناولة بلغت 220 ألف حاوية خلال الـ 6 الأشهر الماضية وهو المعدل الأعلى منذ 10 سنوات، وتسجيل خروج نحو 11 ألف و500 حاوية فى الشهر الواحد، وشدد على ضرورة استمرار الجهود لإنعاش الحركة التجارية ورفد الاقتصاد الوطنى وكل ما يسهم فى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وأشار أن الحكومة حريصة على الاستفادة من كافة إمكانات عدن خاصة فى مجال المناطق الحرة والموانئ للدفع بالتنمية المحلية، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى إن الحكومة لديها برامج وخطط مختلفة للنهوض بمستوى أداء عمل المؤسسات الحيوية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتجاوز آثار وتداعيات الحرب التى اشعلتها ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، لافتا إلى الجهود الجارية لتجاوز الإشكاليات المترتبة على حصار وقطع الحوثيين للطرقات التي تمر فيها الناقلات المحملة بالبضائع الخارجة من عدن صوب مختلف محافظات اليمن، وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية عليها.

 


معين عبد الملك

اليمن

حرب اغليمن

عدن

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