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رئيس هيئة قضايا الدولة يتفقد أعمال إنشاء المقر الرئيسى بمدينة حدائق أكتوبر

الخميس، 11 يوليه 2019 06:47 م
رئيس هيئة قضايا الدولة يتفقد أعمال إنشاء المقر الرئيسى بمدينة حدائق أكتوبر رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الإنشائية لمقر الهيئة الرئيسي بمدينة حدائق أكتوبر
كتب إبراهيم قاسم

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أجرى المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومعه لفيف من قيادات الهيئة، جولة تفقدية، اليوم، الخميس لمبني الهيئة الرئيسي -تحت الإنشاء- بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك للوقوف على أخر أعمال البناء في المبني.
 
وقال المستشار أحمد البلتاجي، نائب رئيس الهيئة والأمين العام المساعد لشئون الأبنية، فى بيان له اليوم، إن هيئة قضايا الدولة تشهد ثورة بنائية لتطوير أبنيتها، ورفع كفاءة مقراتها بجميع المحافظات، بناء على توجيهات المستشار رئيس الهيئة، وتحت إشراف المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع الأمانة العامة الأمين العام للهيئة، واوضح والأمين العام المساعد لشئون الأبنية، أن هناك العديد من المشروعات التي تقوم عليها الهيئة ومنها :
 
1. جاري الانتهاء من المبني الأول للهيئة بالتجمع الأول بجوار مبني النائب العام والمقرر تسليمة نهاية السنة المالية الحالية 2019/2020.

2. وجاري الانتهاء من المبني الأول والخاص بالمبني الرئيسي للهيئة بمدينة حدائق اكتوبر والمقرر تسليمه السنة المالية الجارية 2019/2020 مع استمرار أعمال إسناد المبني الملحق.

 

3. تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مقر فرع الإسماعيلية ثان بمبني الكفاية الانتاجية بالإسماعيلية.

4. تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مقر فرع أسوان ثالث بمدينة كوم أمبو بأسوان.

 

5. خلال شهر بإذن الله سيتم الانتهاء من أعمال رفع كفاءة مبني قطاع الجيزة سفنكس والانتهاء من مبني الهيئة المستجد بعد رفع كفاءته بمدينة مرسي مطروح.

6. انتهي العمل بتنفيذ أعمال الخوازيق بمبني الهيئة بالإسكندرية والمقرر الانتهاء من أعمال الخرسانات والأعمال المدنية خلال العام المالي الحالي.

 

7. ومن المقرر أن يقوم معالي رئيس الهيئة بوضع حجر أساس مبني الهيئة المستجد بمدينة بني سويف الجديد وكذلك مبني الهيئة المستجد بمدينة الزقازيق خلال الشهر الحالي.

8. وبالاشتراك مع هيئة النيابة الإدارية تم عقد اتفاق مشترك مع اسناد محكمة بلبيس القديمة إلى جهاز التعمير لرفع كفاءة مبني المحكمة وتطويره ليكون مقراً مشتركاً للهيئة مع النيابة الإدارية.

 

رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الانشائية لمقر الهيئة الرئيسي بمدينة حدائق أكتوبر (1)

رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الانشائية 
 

رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الانشائية لمقر الهيئة الرئيسي بمدينة حدائق أكتوبر (2)
الاعمال الانشائية لمقر الهيئة الرئيسي بمدينة حدائق أكتوبر 

رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الانشائية لمقر الهيئة الرئيسي بمدينة حدائق أكتوبر (3)
رئيس قضايا الدولة يتفقد الاعمال الانشائية لمقر الهيئة الرئيسي 
 
 

قضايا الدولة

جولة تفقدية لرئيس قضايا الدولة

ابنية قضايا الدولة

مجمع هيئة قضايا الدولة

مشروعات هيئة قضايا الدولة

مدينة حدائق أكتوبر

رئيس قضايا الدولة

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